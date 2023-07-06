Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: СМИ и блогеры, нет пророка, хомяк и полевая мышка

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о разнице между официальным СМИ и блогерами. Если первые ограничены регистрацией, все сильнее сжимающимися тисками ограничительного законодательства, проверяющими инстанциями, то вторые существуют по принципу гуляй-поля, где в отсутствие контроля возникают целые разветвленные империи. Ведущие обсудят, как такая ситуация сказывается на общем медийном рынке и почему в Псковской области не зажглось собственной звезды.

Добавим, этот выпуск программы «Прессинг» посвящается памяти псковского журналиста Виктории Голубковой. На протяжении четверти века она была одним из ведущих журналистов региона. Работала в «Псковской правде», «КП-Псков», «АиФ-Псков», ЦДИ и «МК в Пскове», вела авторский блог на сайте Псковской Ленты Новостей. 5 июля Виктория Голубкова скончалась после продолжительной болезни.

Трансляция завершена.