Общество

Сергей Вострецов: Нужно готовить кадры и приучать людей к труду

Нужно готовить кадры и приучать людей к труду. Такое мнение высказал лидер объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в Telegram-канале, комментируя решение депутата Госдумы Сергея Сокола, который потребовал разобраться с низкими зарплатами учителей в Хакасии.

«К сожалению, низкие зарплаты учителей в Хакасии - это беда не только этого региона. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ ежегодно поднимает этот вопрос перед правительством РФ. Думаю, правительству России следует серьёзно задуматься над этой проблемой. Все бюджетники России и госслужащие, как и представители силовых структур, должны за равный труд получать одинаковую зарплату, независимо от региона!» - отметил он.

Надбавки, по словам политика, должны быть, но их надо платить в районах либо Крайнего севера, или в труднодоступных районах Кавказа или Урала. «А не так, как это происходит сейчас: хорошие зарплаты платят только в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге, ну, может, ещё в паре нефтяных регионов», - заметил Сергей Вострецов.

«Нужно готовить кадры и приучать людей к труду. Наша страна одна из немногих, где народ при грамотной государственной политике может жить не просто счастливо, но и богато», - добавил он.