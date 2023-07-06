Общество

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днем семьи, любви и верности

От имени Псковского областного совета профсоюзов председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов поздравил псковичей с Днем семьи, любви и верности.

«В настоящее время особое внимание уделяется укреплению института семьи. Всероссийский День семьи, любви и верности – праздник, который непосредственно касается каждого из нас, ведь на семейном счастье строится личное душевное благополучие. Семья – это то, что дает нам силы. Верность – это то, что позволяет полностью довериться любимому и близкому человеку. Любовь – это то, что греет наши сердца и помогает пройти любые испытания. Желаем вам окружить себя близкими людьми, наслаждаться их присутствием и заботой. Счастья и гармонии вам и вашим семьям!» - обратился Игорь Иванов к жителям региона.

День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля.