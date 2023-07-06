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Общество

День российской почты отмечается 9 июля

09.07.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи — День российской почты.

Упоминания о почте встречаются в письменных памятниках тысячелетней давности, однако, государственная регулярная почтовая связь России ведёт своё начало с реформ Петра Великого, сообщает calend.ru.

В 1693 году в Архангельске была заложена первая российская судостроительная верфь, и для организации регулярного почтового сообщения между Москвой и Архангельском Пётр I издал Указ об организации внутренней почтовой линии по маршруту Москва — Переславль Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Вологда — Архангельск.

В указе регламентировались условия перевозки почты, оснащение постоялых дворов (ямов), ответственность за сохранность почты, форма одежды ямщиков, условия подбора кадров, обязанности по строительству и содержанию дорог. Наладить регулярное почтовое сообщение предписывалось Наместнику Северной земли, резиденция которого находилась в Ярославле.

Реформы данной отрасли продолжились при Екатерине II. В 1781 году был создан Почтовый департамент, который сначала входил в состав Коллегии иностранных дел, а затем был выделен в самостоятельное Главное почтовых дел управление. В том же году началась пересылка по почте денежных средств и доставка писем на дом почтальонами. Вскоре для всего государства были введены единые тарифы на пересылку писем и посылок, зависящие от массы почтовых отправлений и расстояния их пересылки.

Первые почтовые ящики для сбора писем появились в Москве и Санкт-Петербурге в 1833 году, они были установлены в мелочных лавках и кондитерских. Железнодорожным транспортом почту впервые отправили в 1837 году — из Санкт-Петербурга в Царское Село. Впоследствии её стали перевозиться в специализированных почтовых вагонах и в специально оборудованных каютах пароходов. Изменились способы оплаты пересылки посылок и писем.

В 1857 году в России была выпущена первая почтовая марка, а почтовые карточки введены в обращение в 1872 году. Ещё через два года Россия стала одним из основателей Всемирного почтового союза.

В начале ХХ века для доставки почты стали активно использовать авиацию. Сначала так доставляли только служебную почту, а с 1922 года была введена платная пересылка частной простой и заказной корреспонденции.

Во время Великой Отечественной войны главной задачей почты стало обеспечения бесперебойной связи между фронтом и тылом. Кстати, тогда же, из-за нехватки конвертов и открыток, родился знаменитый «солдатский треугольник». Ежемесячно в действующую армию доставлялось до 70 миллионов писем, причем всеми возможными способами — самолетами, автомобилями, пароходами, мотоциклами.

В послевоенные годы развитие почтовой связи шло по пути механизации и автоматизации процессов обработки почты, совершенствования организации её перевозки и доставки. Постепенно почта увеличивала количество услуг: многие почтовые отделения объединяли в себе телеграф и телефон, осуществляли подписку и доставку печатных изданий, стали принимать оплату за коммунальные платежи и выдавать пенсии и пособия.

В начале 1990-х годов почтовую связь выделили в самостоятельную отрасль во главе с Федеральным управлением почтовой связи, созданном при Министерстве связи Российской Федерации. В 1995 году управление было реорганизовано в Федеральную службу почтовой связи РФ, а в 1996-м преобразовано в Департамент почтовой связи Министерства связи РФ.

В 2003 году все существующие организации федеральной почтовой связи объединили в единый федеральный оператор почтовой связи — Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», которое с 2013 года входит в Перечень стратегических предприятий РФ. В 2019 году ФГУП «Почта России» было реорганизовано в Акционерное общество «Почта России».

Спустя 300 лет после создания Петром I первой российской внутренней почтовой линии, учитывая роль российской почты в историческом развитии Российского государства, указом президента РФ № 944 от 16 мая 1994 года был установлен праздник — День российской почты, и дата его празднования — второе воскресенье июля.

Сегодня, наряду с традиционными услугами федеральной почтовой связи, получили широкое развитие новые услуги: электронная, гибридная и ускоренная почта, реализация печати и других товаров в розницу, приём коммунальных и иных платежей, посылочная торговля, рассылка рекламных материалов, перевозка грузов, ксерокопирование и ламинирование документов, фотоуслуги и многие другие.

Услуги почты предоставляются в 38 тысячах отделениях почтовой связи. Для перевозки почты используется свыше 800 почтовых вагонов, около 18 тысяч машин, более 360 авиарейсов.

Почтовики России ежегодно принимают, обрабатывают и доставляют более 2,6 миллиарда писем и около 400 миллионов посылок, а также более 500 миллионов экземпляров печатных изданий для 20 миллионов подписчиков. Объём транзакций, которые проходят через «Почту России» (пенсии, платежи и переводы), составляет 2,6 триллиона рублей в год.

Теги: #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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