Общество

День рыбака отмечается в России

Во второе воскресенье июля в некоторых странах постсоветского пространства отмечается профессиональный праздник — День рыбака. Он был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года.

Рыболовство, которое включает вылов не только морских и речных рыб, но и других водных животных, стало одной из ведущих отраслей промышленности для многих стран, а также составляет основную статью экспорта. В промышленном масштабе лов рыбы производится с целью использовать её в питании, а также для получения рыбьего жира, сообщает calend.ru.

Наряду с другими странами Россия также отмечает этот профессиональный праздник. День рыбака в России официально отмечается с 1965 года, будучи одним из любимых летних праздников как самих рыбаков — особого братства, которое объединяет людей разных возрастов и занятий, — так и людей, никогда не державших удочку.

В этот день можно поздравить всех, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка — спорт, хобби, особенное состояние души, способ слияния с природой.

Традиционно к этому дню приурочено проведение множества интересных и развлекательных мероприятий, посвященных рыболовству. Традиционное блюдо праздника – уха. Классическую русскую уху варят из трех или четырех видов рыб.

Напомним, что Всемирный день рыболовства отмечается ежегодно 27 июня.