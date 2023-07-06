Общество

Первую любовь пытается отыскать женщина в Островском районе через шоу «Жди меня»

Юрия Михайлова 1964 года рождения разыскивает женщина по имени Инна в Псковской области через телепроект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Познакомились они в школе, где учился Юрий в 1982 году. Инна училась тогда в другой школе, в соседям заглянула только потому, что там проходила дискотека.

«Общались, дружили, был первой любовью. А так как родители военнослужащие, в 1984 году пришлось переехать в другой город. Связь с Юрием потерялась. Очень бы хотелось узнать о его судьбе», - указала заявительница.

Она также добавила, что география возможного поиска – Псковская область, Островский район.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1919950, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».