Пандусы для маломобильных граждан забетонировали в детском саду «Рябинушка» в Писковичах

Ремонтные работы продолжаются в детском саду «Рябинушка» в деревне Писковичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района
В настоящее время там забетонированы пандусы для маломобильных граждан, приварены перила организованных входов. Также рабочие установили новые входные двери в детский сад, закрепили лестницу эвакуационного выхода на чердак, вставили двери внутри помещения.
Между двумя зданиями образовательного учреждения уложили тротуар для организации технологических процессов по питанию детей и охране территории.
Глава Псковского района Наталья Федорова осмотрела территорию действующего детского сада «Рябинушка». Сейчас ведётся работа по благоустройству, установлены столбы для нового ограждения детского сада.