Общество

90% жителей Псковской области имеют возможность доступа в Интернет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник в рамках рабочей встречи во вторник, 11 июля, обсудили развитие электросетевой инфраструктуры для национальных проектов и повышение надежности электроснабжения в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службу правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Артем Пидник отметил, что «Россети Северо-Запад» уделяют особое внимание подключению к сетям социальной инфраструктуры, в том числе по национальным проектам. В 2022–2023 годах компания обеспечила мощность для 143 базовых станций сотовой связи. Их установили в небольших деревнях по национальному проекту устранения цифрового неравенства. Это обеспечило возможность доступа в Интернет для 90% жителей области.

Также сетевая компания подключила к электросетям 46 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) по национальному проекту «Здравоохранение». До конца года «Россети Северо-Запад» обеспечат мощность для 38 больниц, поликлиник и ФАПов.

В 2023 году сетевая компания направит на финансирование инвестиционной и ремонтной программ в регионе 2,5 млрд рублей.

«Псковская область сегодня активно развивается, и мы понимаем, что развиваться должна и инфраструктура. За последние полтора года обеспечили необходимой мощностью более 4 тысяч заявителей. При этом социальные и инфраструктурные проекты для нас всегда в приоритете», — отметил Артем Пидник.

«Совместными усилиями с компанией "Россети Северо-Запад" мы проделали большую работу по развитию электросетевой инфраструктуры. Для нас это основа для повышения качества жизни в регионе и улучшения социальных условий для жителей и гостей Псковской области. Будем и дальше продолжать такое конструктивное взаимодействие», — подчеркнул Михаил Ведерников.