Общество

Лауреатами международного конкурса «Берега надежды» стали псковичи

Воспитанники ПОООМС «Дети – наше будущее» стали призёрами XV-го Международного отборочного конкурса детских, юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Море. Вдохновение. Театр» в рамках проекта «Берега надежды», который прошел в Анапе. Об Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОООМС «Дети – наше будущее».

Фото здесь и далее: ПОООМС «Дети – наше будущее» и из личного архива Виктории Козловой / организаторов конкурса «Берега надежды»

В номинации «Хореография» коллектив творческих мастерских ПОООМС «Дети – наше будущее» получил сразу две награды: номер «Тучи в голубом» отметили дипломом второй степени, эстрадный танец «В городе остывших морей» был признан достойным диплома первой степени.

Награды руководителю коллектива Виктории Козловой вручил председатель жюри Иосиф Рогаль. Иосиф Михайлович – эксперт Государственной думы Российской федерации, председатель комитета по культуре Общественной палаты (Москва), генеральный директор Московского творческого центра «Лира», поэт и композитор.

«Участников было много, и среди них были сильные конкуренты, с которыми мне удалось пообщаться и поделиться своим опытом, – рассказала Виктория Козлова. – Во время танца я испытала наслаждение, а когда закончились выступления, с нетерпением ждала результатов. После награждения ощутила гордость и радость за наш коллектив».

Члены жюри отметили высокий уровень исполнительского мастерства юных артистов – их чествовали как талантливых воспитанников, а педагогов и наставников благодарили за самоотверженный труд.

Наградой для творческих мастерских «Дети – наше будущее» стал и сертификат, дающий право на участие в ежегодной всероссийской телепремии всех видов искусств и народного творчества «Города России», которая состоится 12 ноября в Москве. Ребята посетят концерт с участием звезд российской эстрады в БКЗ «Москва».