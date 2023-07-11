Общество

Общественная наблюдательная комиссия осмотрела условия содержания в псковском СИЗО

Это первый визит шестого созыва общественной наблюдательной комиссии в учреждения уголовно-исполнительной системы. И если Николай Червяков (председатель комиссии) и Василий Лупаков по работе в прошлые годы уже хорошо знакомы с колониями и СИЗО области, то новые члены комиссии Ольга Шатова и Владимир Никишин побывали впервые. сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС областного УФСИН Вячеслава Иванова и врио начальника СИЗО-1 Романа Филиппова представители общественности побывали в отряде по хозяйственному обслуживанию и камерах, где содержатся женщины и несовершеннолетние, пообщались с осужденными и подследственными на наличие жалоб и заявлений на условия содержания, материально-бытовое обеспечение, качество приготовления пищи.

Кроме этого, наблюдатели посетили медицинскую часть, где осмотрели кабинеты приема специалистов, а также провели работу пищеблока учреждения и ознакомились с представленным меню. Не осталась без внимания членов комиссии и открытая в феврале этого года после длительного перерыва столовая для сотрудников.

По итогу посещения псковского СИЗО представители ОНК существенных замечаний не отметили, подчеркнув, что условия содержания соответствуют требованиям действующего законодательства. В ближайших планах нового состава комиссии – посетить все учреждения УИС Псковской области.