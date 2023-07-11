Общество

Ростовые куклы и порции мороженного ждут псковичей на семейном празднике в Зеленом театре

Семейный праздник состоится в Зеленом театре 21 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Жилой комплекс "Семейный" приглашает всех на семейный праздник! Программа 21 июля в Зеленом Театре будет яркой и насыщенной! Приходите всей семьей на самый семейный День города!» - рассказали организаторы.

Участников праздника ждут:

розыгрыш фирменных призов и подарков,

выступления ярких детских коллективов,

ростовые куклы,

1000 порций мороженного всем гостям,

и другие сюрпризы.

Специальные гости программы: официальный женский голос группы «Руки вверх», исполнительница мирового хита ЛаЛаЛа («Песенка») Елизавета Роднянская и московский диджей DJ MISS L.A. Проект MANTRA BEAT входит в топ 100 лучших клубных проектов России.

Программа мероприятия начнется в 18.00 семейным праздником от ЖК «Семейный». Вход гостей с 17.30.