Общество

Ушла из жизни заместитель главного врача Псковской областной больницы

Ушла из жизни заместитель главного врача по технике Псковской областной больницы Ирина Рагозина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.

Фото: Псковская областная клиническая больница

«С прискорбием сообщаем, что вчера, 11 июля, ушла из жизни заместитель главного врача по технике Ирина Васильевна Рагозина. Ирина Васильевна родилась 17 мая 1957 года. 26 лет жизни она отдала работе в нашей больнице. Как заместитель главврача она посвятила много сил обеспечению высокого качества лечебно-диагностического процесса и постановке работы по обследованию, лечению и обслуживанию больных. Её добросовестное отношение к работе, самоотверженный труд, полная самоотдача были отмечены наградами. Но в первую очередь не награды, а память о ней как о замечательном человеке будет жить в сердцах коллег, близких, пациентов», - рассказали в больнице.

Прощание с Ириной Рагозиной состоится 13 июля в 10:30 у морга по адресу: улица Малясова, 2.

Отпевание пройдет 13 июля в 11:00 в церкви Космы и Дамиана с Примостья по адресу: улица Леона Поземского, 7.