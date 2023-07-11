Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Купе-кроссовер Geely Tugella
обучение в Псковском медколледже
новые лица облсовпрофа
Топ уютных летних террас Пскова
Господин Рейтингомер
самое время для ремонта
Счастливое материнство
Муниципальная реформа FAQ
Муниципальная реформа три четверти пути
«Истфакт» Линия Сталина
ПСБ траты с выгодой
Интересные места отдыха в Псковской области
 
 
 
ещё Общество 11.07.2023 16:242 Названы популярные и необычные имена новорожденных псковичей 12.07.2023 13:390 Александр Котов о мятеже ЧВК «Вагнер»: Будут вскрыты все причины и сделаны соответствующие выводы 12.07.2023 12:560 Состояние городских клумб на набережной возмутило жителей Великих Лук 12.07.2023 12:330 Ушла из жизни заместитель главного врача Псковской областной больницы 12.07.2023 12:150 Пациентке с ожирением в псковской областной больнице удалили часть желудка 12.07.2023 12:130 В Псков на военно-патриотические сборы приехали юнармейцы из ДНР
 
 
 
Самое популярное 05.07.2023 10:020 Ушла из жизни известный псковский журналист Виктория Голубкова 07.07.2023 10:270 Утопленницу ищут в реке Великой в Пскове 09.07.2023 22:330 С ещё четырьмя погибшими в ходе спецоперации простились в Псковской области 05.07.2023 21:590 Погибшего в ходе спецоперации военнослужащего похоронили в Псковской области 07.07.2023 15:256 Голые люди купаются в реке Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ушла из жизни заместитель главного врача Псковской областной больницы

12.07.2023 12:33|Псков

Ушла из жизни заместитель главного врача по технике Псковской областной больницы Ирина Рагозина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.

Фото: Псковская областная клиническая больница

«С прискорбием сообщаем, что вчера, 11 июля, ушла из жизни заместитель главного врача по технике Ирина Васильевна Рагозина. Ирина Васильевна родилась 17 мая 1957 года. 26 лет жизни она отдала работе в нашей больнице. Как заместитель главврача она посвятила много сил обеспечению высокого качества лечебно-диагностического процесса и постановке работы по обследованию, лечению и обслуживанию больных. Её добросовестное отношение к работе, самоотверженный труд, полная самоотдача были отмечены наградами. Но в первую очередь не награды, а память о ней как о замечательном человеке будет жить в сердцах коллег, близких, пациентов», - рассказали в больнице. 

Прощание с Ириной Рагозиной состоится 13 июля в 10:30 у морга по адресу: улица Малясова, 2. 

Отпевание пройдет 13 июля в 11:00 в церкви Космы и Дамиана с Примостья по адресу: улица Леона Поземского, 7.

Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас ослабление курса рубля?
В опросе приняло участие 105 человек
12.07.2023, 13:510 Конные походы для псковичей пока новы — организаторы «Александровой дороги» 12.07.2023, 13:390 Александр Котов о мятеже ЧВК «Вагнер»: Будут вскрыты все причины и сделаны соответствующие выводы 12.07.2023, 13:350 Груженый самосвал влетел в магазин в Ленобласти 12.07.2023, 13:300 Женщина со шваброй спасает Туапсе от наводнения. ВИДЕО
12.07.2023, 13:260 Средневековые танцы и настольные игры представят на «Александровой дороге» в Самолве 12.07.2023, 13:240 Александр Котов: Только вместе мы можем противостоять угрозам и проблемам 12.07.2023, 13:200 Общественные обсуждения по ликвидации городской свалки пройдут в Пскове 12.07.2023, 13:140 Стала известная сумма ущерба после майского пожара в парке на Запсковье
12.07.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым: Политическая стабильность – миф или реальность? 12.07.2023, 12:560 Состояние городских клумб на набережной возмутило жителей Великих Лук 12.07.2023, 12:490 О догазификации в Псковской области рассказали радиослушателям 12.07.2023, 12:440 Безработный себежанин похитил телефон у прохожего и скрылся
12.07.2023, 12:330 Ушла из жизни заместитель главного врача Псковской областной больницы 12.07.2023, 12:230 Тяготы жизни дружинника смогут ощутить участники «Александровой дороги» в Самолве 12.07.2023, 12:150 Пациентке с ожирением в псковской областной больнице удалили часть желудка 12.07.2023, 12:130 В Псков на военно-патриотические сборы приехали юнармейцы из ДНР
12.07.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о реконструкции конного похода дружины Александра Невского 12.07.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 июля 12.07.2023, 11:590 «Теперь веселимся по полной программе»: как псковская семья с шестью детьми выиграла микроавтобус 12.07.2023, 11:570 Четыре тонны клубники собрало крестьянское хозяйство «Бежаницкая ягода», несмотря на заморозки
12.07.2023, 11:420 Слизнев пруд в Гдове приводят в порядок 12.07.2023, 11:270 Мужчина с ребенком упали со скутера из-за появления на дороге собаки в Опочецком районе 12.07.2023, 11:230 «Копатыч продолжает напоминать о себе»: на следы медведя наткнулась женщина в гдовском лесу 12.07.2023, 11:200 Россиянин облил автомобиль бывшей жены кислотой
12.07.2023, 11:110 Расписание движения катеров до Талабских островов изменится с 16 июля 12.07.2023, 10:590 Александр Котов в программе «Дом Советов»: Политическая стабильность – миф или реальность? 12.07.2023, 10:560 Ливни музыки 12.07.2023, 10:490 Электроэнергию и водоснабжение временно отключат в Плюссе
12.07.2023, 10:330 О случаях двоеженства в Псковской губернии рассказали в архиве 12.07.2023, 10:230 «Беседка»: «Александрова дорога». Путешествие в XIII век 12.07.2023, 10:120 20 минометных мин нашли в Псковской области за сутки 12.07.2023, 10:000 Бродячая собака напала на ребенка в пыталовском поселке
12.07.2023, 09:500 Найденная на раскопках в Печорах древняя монета оказалась фальшивкой 12.07.2023, 09:410 Жилой дом удалось спасти от огня во время пожара в гдовском селе Ямм 12.07.2023, 09:300 В МЧС назвали число утонувших с начала лета 12.07.2023, 09:153 Молчание пропагандят
12.07.2023, 09:100 Ростовые куклы и порции мороженного ждут псковичей на семейном празднике в Зеленом театре 12.07.2023, 09:000 Менее 20% опрошенных псковичей нормально высыпаются на рабочей неделе 12.07.2023, 08:400 Участок водопровода восстановили в куньинской деревне Кресты спустя десятки лет 12.07.2023, 08:250 Россияне стали вдвое чаще путешествовать в выходные
12.07.2023, 08:110 Всемирный день бортпроводника отмечают 12 июля 12.07.2023, 07:570 Госдума обязала российские банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства 12.07.2023, 07:350 Насколько темными должны быть солнцезащитные очки, объяснила врач 12.07.2023, 07:180 Для российских чиновников напишут специальные словари
12.07.2023, 07:000 Арктическое вторжение принесло заморозки на Северо-Запад России 12.07.2023, 00:010 Праздник в честь апостолов Петра и Павла: история, традиции и обычаи 11.07.2023, 22:100 Пропавшего в начале лета мужчину продолжают искать в Пскове 11.07.2023, 22:050 Психолог рассказала об опасном способе вставать по будильнику
11.07.2023, 22:000 На севере Кипра фиксируют рекордное число туристов из России 11.07.2023, 21:400 Псковский курсант поставил личный рекорд в соревнованиях по подтягиванию 11.07.2023, 21:300 Лауреатами международного конкурса «Берега надежды» стали псковичи 11.07.2023, 21:200 Врач рекомендовал людям старше 50 лет отказаться от сахара и продуктов с трансжирами
11.07.2023, 21:100 Традиционный автопробег «Память поколений» прошёл в Пушкиногорском районе 11.07.2023, 21:000 Кинологи призвали россиян не угощать собак мороженым 11.07.2023, 20:500 Общественная наблюдательная комиссия осмотрела условия содержания в псковском СИЗО 11.07.2023, 20:401 Кто чаще всего жалуется на большие переработки в Пскове, выяснили эксперты
11.07.2023, 20:301 Фотофакт: Георешетка сползла со склона набережной реки Псковы 11.07.2023, 20:200 Двух нетрезвых водителей ВАЗов остановила псковская полиция 11.07.2023, 20:160 Коммунальные службы Великих Лук отчитались о работе за 11 июля 11.07.2023, 20:001 Российский студент 140 километров ехал на крыше поезда
11.07.2023, 19:500 Новую норму рабочего времени введут для некоторых россиян 11.07.2023, 19:400 О настольных играх древности расскажут псковичам 14 июля 11.07.2023, 19:301 Психолог и священник посетили сотрудников псковского УФСИН 11.07.2023, 19:200 Какие диеты приводят к негативным последствиям, объяснила специалист
11.07.2023, 19:100 Пригодные места для купания в Псковской области назвал региональный Роспотребнадзор 11.07.2023, 19:000 Первые помидоры покраснели в теплицах Псково-Печерского монастыря. ФОТО 11.07.2023, 18:450 Свыше 20 тонн мяса птицы не пустили транзитом через РФ на границе в Псковской области 11.07.2023, 18:270 Заявки на конкурс молодых поэтов «Чернильница» начали принимать в Пскове
11.07.2023, 18:150 День округа №12 отметят в Пскове 11.07.2023, 18:000 Больше половины месячной нормы осадков выпало в начале июля в Петербурге 11.07.2023, 17:570 Более 40 жилых помещений приобрели в Великих Луках для расселения аварийного фонда 11.07.2023, 17:541 «Гонки по вертикали»: скандалы недели, оппозиция на выборах и Кириенко в «Северном Артеке». ВИДЕО
11.07.2023, 17:530 Развлекательные мероприятия для семей вынужденных переселенцев провели в Пушкинских Горах 11.07.2023, 17:511 Порядка 120 псковских работодателей обратились за возмещением расходов на охрану труда 11.07.2023, 17:460 Интерактивные площадки для детей и взрослых будут работать на фестивале в Самолве 11.07.2023, 17:401 Сотрудники почты посетили Талабские острова в свой профессиональный праздник
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru