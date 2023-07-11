Общество

Облсовпроф примет участие в форуме молодых семей в Пскове

Псковский облсовпроф примет участие в форуме молодых семей в Пскове. Мероприятие пройдет 16 июля в сквере ПсковГУ на улице Ленина, 2. Свободный вход с 12.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«Уважаемые члены профсоюза, жители и гости города Пскова! С радостью хотим пригласить вас на форум молодых семей, в котором Псковский облсовпроф будет принимать активное участие! Наши специалисты познакомят вас с профсоюзными здравницами и базами отдыха, расскажут об их услугах и профилях. Кроме того, всем участникам форума будет оказана бесплатная правовая помощь по защите трудовых прав и интересов», - пригласили псковичей и гостей города в облсовпрофе.

На форуме также будут представлены доклады и презентации от экспертов в области семейных отношений. Будут обсуждаться вопросы, посвященные духовно-нравственным семейным ценностям и психологии внутри семьи. Кроме того, молодые семьи не только города, но и со всей территории Псковской области познакомят со своими тематическими проектами.

Для детей будут организованы интерактивные площадки, игры и мастер-классы. Участие в форуме абсолютно бесплатное для всех.

«Молодая семья - это прочная основа для будущего поколения не только профсоюзного движения, но и общества в целом.

Мы хотим, чтобы молодые семьи чувствовали нашу поддержку и имели возможность развиваться и расти не только в рабочих отношениях, но и в личной жизни. Посетив форум молодых семей и объединив наши силы, вместе мы сумеем создать дружественное и благоприятное рабочее и семейное окружение для всех своих членов профсоюза!» - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.