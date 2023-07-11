Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастливое материнство
«Истфакт» Линия Сталина
Муниципальная реформа три четверти пути
Топ уютных летних террас Пскова
самое время для ремонта
Купе-кроссовер Geely Tugella
Муниципальная реформа FAQ
новые лица облсовпрофа
ПСБ траты с выгодой
обучение в Псковском медколледже
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Интересные места отдыха в Псковской области
Господин Рейтингомер
 
 
 
ещё Общество 11.07.2023 16:242 Названы популярные и необычные имена новорожденных псковичей 12.07.2023 21:240 Останки погибшего в 1943 году красноармейца обнаружили в Невельском районе 12.07.2023 21:200 Псковичей приглашают на службу в Росгвардию 12.07.2023 20:470 Росстат сообщил о росте цен на гречку в России впервые с мая прошлого года 12.07.2023 20:400 В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения 12.07.2023 20:320 В Псковской области правом досрочного выхода на пенсию воспользовались более 4 тысяч медиков
 
 
 
Самое популярное 05.07.2023 10:020 Ушла из жизни известный псковский журналист Виктория Голубкова 07.07.2023 10:270 Утопленницу ищут в реке Великой в Пскове 05.07.2023 21:590 Погибшего в ходе спецоперации военнослужащего похоронили в Псковской области 09.07.2023 22:330 С ещё четырьмя погибшими в ходе спецоперации простились в Псковской области 07.07.2023 15:256 Голые люди купаются в реке Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Йоркширского терьера остановили на границе в Псковской области

12.07.2023 20:00|ПсковКомментариев: 0

Йоркширского терьера остановили на границе в Псковской области из-за отсутствия сведений о вакцинации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В МАПП «Шумилкино», расположенном в Псковской области, государственный инспектор управления Россельхознадзора провел ветеринарный контроль домашнего питомца, который следовал в сопровождении владельца из Испании в Москву.

В ходе документарного контроля установили нарушение ветеринарных требований. В ветеринарном паспорте собаки породы йоркширский терьер отсутствовали сведения о вакцинации животного не позднее чем за 20 дней до отправки.

Ввоз собаки на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате животного.

Теги: #граница #таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас ослабление курса рубля?
В опросе приняло участие 116 человек
12.07.2023, 21:240 Останки погибшего в 1943 году красноармейца обнаружили в Невельском районе 12.07.2023, 21:200 Псковичей приглашают на службу в Росгвардию 12.07.2023, 21:100 Псковская студентка защитила диплом-путеводитель по Пушкинскому заповеднику на «отлично» 12.07.2023, 21:000 Срок приема заявок от молодежи на поэтический конкурс продлили в Псковской области
12.07.2023, 20:470 Росстат сообщил о росте цен на гречку в России впервые с мая прошлого года 12.07.2023, 20:400 В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения 12.07.2023, 20:320 В Псковской области правом досрочного выхода на пенсию воспользовались более 4 тысяч медиков 12.07.2023, 20:200 Опубликована предварительная программа Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках - 2024
12.07.2023, 20:000 Йоркширского терьера остановили на границе в Псковской области 12.07.2023, 19:510 Двое водителей пострадали в результате ДТП в Опочецком районе 12.07.2023, 19:451 Игорь Романов подал документы на участие в выборах главы Псковского района 12.07.2023, 19:400 Творческий вечер «Дом у воды» поэта Александра Питиримова состоится в Пскове
12.07.2023, 19:270 Подготовка к съемкам сериала «Казачок» идет в новоржевской кинодеревне 12.07.2023, 19:200 «Метражи»: Как реставраторы стали застройщиками? ВИДЕО 12.07.2023, 19:150 Идрица, Пушкиногорский и Пустошкинский районы празднуют 79-ю годовщину освобождения 12.07.2023, 19:070 Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель начнётся в августе
12.07.2023, 19:000 Отказаться от «финтов» на электросамокате на тротуаре призвали псковичей 12.07.2023, 18:550 Лесозавод «Судома» в Дедовичском районе переориентирует бизнес на нового потребителя 12.07.2023, 18:450 Участники историко-культурного форума «Истоки» посетили Изборский музей-заповедник 12.07.2023, 18:370 Фотофакт: Автобусная остановка «прилегла» на Завеличье
12.07.2023, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Метражи»: Как реставраторы стали застройщиками? 12.07.2023, 18:230 Оборудование устанавливают на новой спортплощадке при дедовичской школе №2 12.07.2023, 18:151 Федеральные эксперты положительно оценили работу травматологической службы Псковской области 12.07.2023, 18:000 Нетрезвого водителя выявили в Порхове
12.07.2023, 17:570 О памятниках Пскова рассказали в Душанбе 12.07.2023, 17:560 Шестилетний ребенок сошел с ума, увидев, как мать зарезала отца 12.07.2023, 17:540 «Луки-Энергия» проведет первый матч нового футбольного сезона 22 июля 12.07.2023, 17:511 Александр Котов: Парламентские часы — действенный инструмент, который работает
12.07.2023, 17:470 Мужчину оштрафовали в Псковской области за получение подкупом сведений, составляющих гостайну 12.07.2023, 17:420 Работы по капремонту спортзала бежаницкой школы идут с двухнедельным отставанием 12.07.2023, 17:410 Названа причина объединения фестивалей «Александрова дорога» и «Ледовое побоище» 12.07.2023, 17:381 Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
12.07.2023, 17:330 Эталонной назвал модернизированную дедовичскую библиотеку губернатор 12.07.2023, 17:260 Александр Котов о недобросовестных подрядчиках и мерах воздействия на них 12.07.2023, 17:220 Псковского подростка признали виновным в совершении серии угонов 12.07.2023, 17:110 Продажи китайских авто в кредит выросли в четыре раза - ВТБ
12.07.2023, 17:100 Штрафными санкциями пригрозил губернатор подрядчику, ремонтирующему дедовичскую школу 12.07.2023, 17:060 Александр Котов в программе «Дом Советов»: Политическая стабильность – миф или реальность? ВИДЕО 12.07.2023, 17:020 Платежный баланс России ушел в минус впервые с 2020 года 12.07.2023, 16:570 Капремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе завершили в срок
12.07.2023, 16:460 Дополнительное финансирование направляют на социальную сферу — Александр Котов 12.07.2023, 16:430 Опубликована программа фестиваля «Александрова дорога» в Самолве 12.07.2023, 16:400 Площадка сгорела, вандал остался 12.07.2023, 16:380 Италия и Греция больше не пользуются спросом у псковских туристов – Гелена Самохвалова
12.07.2023, 16:260 Будут ли выборы губернатора Псковской области конкурентными, ответил Александр Котов 12.07.2023, 16:170 Фестиваль «Послушайте!» к 130-летию Владимира Маяковского пройдет в Пскове 12.07.2023, 15:580 До +27 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 13 июля 12.07.2023, 15:480 Не стоит огорчаться по поводу запрета фейерверков - Александр Котов
12.07.2023, 15:400 Митрополит Тихон об апостолах Петре и Павле: Мы не учимся их великим урокам 12.07.2023, 15:340 Подростки сбросили с моста беременную женщину с целью ограбления 12.07.2023, 15:310 «Беседка»: «Александрова дорога». Путешествие в XIII век. ВИДЕО 12.07.2023, 15:240 Почти 8 млн рублей готовы потратить на флаги и гербы РФ для псковских школ
12.07.2023, 15:180 Активность на районных выборах будет высокой — Александр Котов 12.07.2023, 15:130 «Метражи»: Как реставраторы стали застройщиками? 12.07.2023, 15:050 Умер писатель Милан Кундера 12.07.2023, 15:000 Скафандр Юлии Пересильд выставили на продажу
12.07.2023, 14:470 Ребенка-инвалида в Псковской области обеспечили уникальным протезом предплечья 12.07.2023, 14:410 Александр Котов: Многие наблюдают и видят, как изменяется мир 12.07.2023, 14:390 Великолукский центр обслуживания клиентов «Экопрома» не будет вести прием граждан до 17 июля 12.07.2023, 14:380 Пушкинский заповедник издал «Этюды о культуре» Юрия Соколова
12.07.2023, 14:311 Михаил Ведерников: В регионе есть большие претензии к работе «Почты России» 12.07.2023, 14:210 «Сад памяти» благоустроили в Бежаницах  12.07.2023, 14:190 Александр Котов: Власть в России должна быть твердой 12.07.2023, 14:150 Сфера образования в Псковской области 2022/2023. ИНФОГРАФИКА
12.07.2023, 14:140 Облсовпроф примет участие в форуме молодых семей в Пскове 12.07.2023, 14:050 Сбер снизил ставки по «Господдержке» и «Семейной ипотеке» 12.07.2023, 14:020 Подрядчик должен обеспечить безопасность пешеходов при ремонте дорог — Александр Котов 12.07.2023, 13:590 Учащиеся Союзного государства почтили память жертв войны в Пскове. ФОТО
12.07.2023, 13:580 Названы самые «аварийные» имена водителей в Псковской области 12.07.2023, 13:550 Проектировщики комплекса очистных сооружений в Порхове отказались от ведения авторского надзора 12.07.2023, 13:510 Конные походы для псковичей пока новы — организаторы «Александровой дороги» 12.07.2023, 13:390 Александр Котов о мятеже ЧВК «Вагнер»: Будут вскрыты все причины и сделаны соответствующие выводы
12.07.2023, 13:350 Груженый самосвал влетел в магазин в Ленобласти 12.07.2023, 13:300 Женщина со шваброй спасает Туапсе от наводнения. ВИДЕО 12.07.2023, 13:260 Средневековые танцы и настольные игры представят на «Александровой дороге» в Самолве 12.07.2023, 13:240 Александр Котов: Только вместе мы можем противостоять угрозам и проблемам
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru