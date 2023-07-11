Общество

Йоркширского терьера остановили на границе в Псковской области

Йоркширского терьера остановили на границе в Псковской области из-за отсутствия сведений о вакцинации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В МАПП «Шумилкино», расположенном в Псковской области, государственный инспектор управления Россельхознадзора провел ветеринарный контроль домашнего питомца, который следовал в сопровождении владельца из Испании в Москву.

В ходе документарного контроля установили нарушение ветеринарных требований. В ветеринарном паспорте собаки породы йоркширский терьер отсутствовали сведения о вакцинации животного не позднее чем за 20 дней до отправки.

Ввоз собаки на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате животного.