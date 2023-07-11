Общество

В Псковской области правом досрочного выхода на пенсию воспользовались более 4 тысяч медиков

В Псковской области правом досрочного выхода на пенсию воспользовались более 4 тысяч медиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Социального Фонда по Псковской области.

За медицинскими работниками законодательно закреплено право выйти на пенсию досрочно при наличии специального медицинского стажа: не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа или не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа либо только в городах. В Псковской области досрочную пенсию получают 4 345 медицинских работников.

Для досрочного выхода на пенсию в стаж у медиков включаются периоды осуществления лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения в должностях, предусмотренных Списками, утвержденными Постановлениями Правительства РФ, а также профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации), если в эти периоды за работником сохранялось место работы, средняя заработная плата, и работодатель уплачивал за него взносы на обязательное пенсионное страхование. Также учитываются периоды выплаты пособий по временной нетрудоспособности, ежегодных оплачиваемых отпусков и отпуска по беременности и родам.

С этого года и далее период отсрочки после выработки специального стажа составляет 5 лет. То есть, врач, выработавший необходимый стаж в 2023 году, сможет оформить пенсию в 2028 году. При этом медицинские работники после выработки специального стажа могут продолжать трудовую деятельность либо прекратить работу.