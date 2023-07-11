Общество

Останки погибшего в 1943 году красноармейца обнаружили в Невельском районе

Останки бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны, обнаружили поисковики в Невельском районе. Об этом сообщается в группе объединения «Псковский рубеж» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Псковский рубеж» / «ВКонтакте»

Члены невельского поискового отряда «Патриот 60» получили информацию о возможном местонахождении останков от людей, которых в простонародье называют «чёрными копателями». «Это как клеймо для человека, который "не в теме". А мы же знаем, что дело не в наличии членства в организации, а в отношении человека к своему делу, к поисковой этике и поведению в лесу», – рассказали в объединении «Псковский рубеж» и отметили, что в очередной раз эти «вольные поисковики» предоставляют информацию о месте обнаруженных ими бойцов и искренне интересуются результатами.

12 июля члены отряда «Патриот 60» выехали на место и подняли останки бойца, погибшего в 1943 году. С ним была подписная ложка. Теперь предстоит установить имя красноармейца, найти его родных и, возможно, провести сравнительный анализ ДНК.

Руководитель поискового отряда «Патриот 60» и объединения «Псковский рубеж» Кирилл Шляц сообщил нашему корреспонденту, что также сегодня в районе деревни Замошица Невельского района «зацепили» останки как минимум четырёх бойцов, подъем будет производится в ближайшие дни. Эксгумация начнётся 13 июля, работы предстоит много. Подробности читайте завтра на сайте ПЛН.