Общество

Псковичка перелетела через скамейку и справила нужду в палисаднике у магазина. ВИДЕО

Нетрезвая женщина неудачно приземлилась на скамейку и упала в палисадник у второго подъезда дома №10 на улице Владимирской в деревне Родине Псковского района 7 июля. Затем псковичка справила в палисаднике нужду и раздавила культурные растения. Об этом сообщается в группе микрорайона «Родина» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: группа микрорайона «Родина» / «ВКонтакте»

«Вопиющий для нашего микрорайона случай произошел в прошлую пятницу у второго подъезда на Владимирской, 10. Женщина в абсолютно нетрезвом состоянии, выйдя из КБ, неудачно приземлилась на скамейку, упала в палисадник, который многие годы заботливо с любовью и трепетом создает жительница этого подъезда, и который радует глаз всех жителей дома», - рассказали администраторы группы микрорайона.

Они отметили, что видео с приключениями этой женщины долгое, не проходит цензуру, поэтому в Сети опубликовано лишь его начало.

«В результате большинство растений было уничтожено, вытоптано и загажено в прямом смысле этого слова. Призываем к благоразумию героиню этого ролика - было бы по-человечески принести свои извинения и восстановить палисадник», - добавили администраторы группы.

При этом в комментариях другие псковичи осудили решение придать случившееся публичной огласке. По мнению многих подписчиков, попытка пристыдить женщину неоправданна, а лучше было сразу написать заявление в полицию. В ответ администраторы сообщества дополнили рассказ подробностями дальнейшего пребывания героини видеоролика в палисаднике.

«Она была абсолютно пьяная! О чем вы говорите - какая житейская ситуация? Человек совершенно на ногах не стоял, потом начал справлять в кустах нужду, пытаться выбраться в полуголом виде - всё это на глазах у детей и проходящих мимо людей! Затаптывая всё, что много лет выращивали другие люди! Это не высмеивание, это призыв к совести», - подчеркнули администраторы группы.