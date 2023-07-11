Общество

Медицинские классы откроются в нескольких школах Великих Лук с 1 сентября

Медицинские профильные классы откроются в нескольких школах Великих Лук с 1 сентября. О подготовке учреждений образования к новому учебному году рассказал глава города Николай Козловский в ходе еженедельного видеообращения в своем Telegram-канале.

«С 1 сентября для обеспечения профессиональной ориентированности выпускников школ по специальностям медицинского профиля планируется открытие медицинских групп сразу в нескольких школах: кадетской, №1, №13 и лицея №11. Открытие медицинских классов позволит решить сразу несколько задач. С одной стороны мы предлагаем ребятам уникальную профориентационную практику, с другой готовим новые кадры для учреждений здравоохранения», – сказал Николай Козловский.

Также планируется открытие профильных классов педагогической направленности в педагогическом лицее.



Кроме того, будет продолжена традиция поднятия государственного флага и исполнения гимна в начале каждой учебной недели

По предварительным данным, в городе около 11,5 тысячи школьников приступят к занятиям в наступающем учебном году. Среди них 1200 первоклассников, что на 100 детей больше, чем в прошлом году.

«Уже сейчас в школах началась активная подготовка к учебному году. Одно из направлений подготовки – ремонт, а также работы по обеспечению воздушно-теплового режима и подготовка к отопительному сезону. На эти цели из городского бюджета выделили денежные средства», – отметил Николай Козловский.

Так, например, в детском саду №13 и школе №9 выполняется ремонт кровли.

Для выполнения необходимых работ привлекаются и внебюджетные источники. «Благодаря этому в ряде учреждений заменили окна, произвели ремонт учебных классов», – уточнил глава города.

Также параллельно с косметическим ремонтом в школах, в детских садах, учреждениях дополнительного образования идёт подготовка к зимнему отопительному сезону. Все работы планируется завершить до начала приёмки готовности учреждений к новому учебному году. В приёмке примут участие представители администрации города, Великолукской городской Думы, полиции, прокуратуры отдела надзорной деятельности и управления образования.