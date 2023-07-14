Общество

Мягкие игрушки создают женщины в псковском СИЗО

В отряде по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1 в Пскове, где отбывают наказание женщины, активно развивается кружок декоративно-прикладного творчества. Недавно мастерицы приступили к освоению нового для себя направления – созданию небольших мягких игрушек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Кружок посещают все женщины, содержащиеся в хозотряде. В настоящий момент их семеро. Они с удовольствием поддерживают инициативы старшего инспектора отдела по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными СИЗО-1 Александра Матиеску. Нередко предлагают и свои творческие идеи, совместно претворяя их в жизнь», - отметили в ведомстве.

Пяльцы, нитки, ткани, расходные материалы и аксессуары – стандартный набор инструментов для создания миниатюрных игрушек, брелоков, значков, браслетов. Вышивать гладью, признались девушки, очень сложно, но благодаря усилиям и желанию освоить данное направление – всё получается, рассказали в УФСИН.

Готовые изделия осужденные с разрешения администрации учреждения планируют отправить своим близким людям.

В ближайших планах девушек - изготовить партию аналогичных игрушек и подарить их детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.