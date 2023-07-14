Общество

Актуальные вопросы обеспечения режима и безопасности в УИС обсудили в Пскове

Круглый стол собрал профессорско-преподавательский состав и курсантов Псковского филиала университета ФСИН России, а также сотрудников исправительных учреждений УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

«Подходы к организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы меняются за счет современных инженерно-технических средств охраны и надзора, поэтому тема, выбранная для дискуссии, актуальна, значима и интересна, а участие в круглом столе практических работников делают ее особенно познавательной для курсантов, которым вскоре предстоит проходить службу в территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний», – отметил начальник кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала университета ФСИН России Андрей Щербаков.

На круглом столе обсуждались теоретические и прикладные аспекты современного состояния и проблем обеспечения безопасности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, вопросы подготовки персонала учреждений и органов УИС к ситуациям, связанным с обеспечением личной безопасности, а также безопасности осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.