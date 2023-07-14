Общество

Михаил Мурашко и Михаил Ведерников вручили награды псковским медикам

Торжественная церемония награждения медиков за заслуги в профессии состоялась в правительстве Псковской области в пятницу, 14 июля. Отметили специалистов министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Министр поблагодарил медиков за активную жизненную позицию и ту неоценимую помощь, которую они оказывают жителям региона.

«Каждый из вас проявил себя как специалист и человек с большим сердцем. Пандемия закончилась, но вызовов у нас еще достаточно много. Как медик, в первую очередь желаю вам здоровья. Уверен, что свой неоценимый опыт, знания, неравнодушие к тем, кто нуждается в помощи, вы обязательно передадите молодым специалистам», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Семнадцать медработников в ходе церемонии были отмечены медалью Луки Крымского, почетными грамотами министерства здравоохранения РФ, нагрудными знаками к почетному званию «Отличник здравоохранения», почетной грамотой губернатора Псковской области, благодарственными письмами правительства региона. Список награжденных доступен по ссылке.

«Спасибо большое за труд на благо здоровья жителей области. Мы вами очень гордимся. На региональном уровне при любой возможности мы стараемся сделать так, чтобы вам с каждым днем было комфортнее работать», — подытожил Михаил Ведерников.