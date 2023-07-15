Общество

Из-за укусов соседских пчёл на даче россияне могут подать в суд

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, что на владельца дачной пасеки, чьи пчелы покусали соседей, можно подать в суд, как показывает практика, от виновника могут потребовать убрать пасеку.

«Здесь можно смело опираться на статью 304 Гражданского кодекса РФ. Согласно документу, собственнику предоставляется защита от действий владельца соседнего земельного участка, поэтому суд вправе запретить ответчику совершать определенные действия. Помимо этого, суд может обязать соседа устранить последствия нарушения прав истца, то есть убрать пасеку, если пчелы нанесли увечья. Положительная судебная практика по данным вопросам имеется», - цитирует Чаплина РИА Новости.

По его словам, законодательство РФ не запрещает разводить пчел на даче для собственных нужд, но есть ограничение на разведение их агрессивных видов.

«Помимо этого, продавать мед в СНТ не получится, (при этом) в законах не прописано, что нельзя заниматься пчеловодством безопасного вида пчел для собственных нужд. Единственное ограничение, которое может быть — это решение собрания членов СНТ о запрете на такую деятельность в СНТ. Опять же это не грозит штрафом, а лишь исключением из товарищества», - пояснил Чаплин.

Есть правила, которые важно соблюсти, чтобы не "получить штраф или конфликт с соседями", отметил он. Пасеку надо оформить в ветстанции района и получить санитарный паспорт, который поможет в будущем доказать, что все сделано на законных основаниях, также по правилам размещения надо расположить ульи на расстоянии не менее трех метров от соседских участков и на расстоянии 100 метров от учреждений и центральных дорог.

«Акцентирую, что на дачах и в населённых пунктах размещать ульи разрешается только с миролюбивыми породами пчёл и исключительно для собственных нужд. Помимо этого, по ветеринарным правилам в населённых пунктах на каждых 100 квадратных метрах участка может размещаться не более двух ульев», - сказал Чаплин.