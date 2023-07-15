Общество

Россиян предостерегли от использования кефира и сметаны при солнечных ожогах

Польза кефира и сметаны для обгоревших на солнце людей является мифом, связанным с ощущением прохлады, заявил хирург Александр Умнов. Он подчеркнул, что данные продукты не оказывают лечебного эффекта на раздраженные участки кожи.

«Считается, что сметана и кефир облегчают состояние обгоревшего на солнце человека. Возможно, миф возник из-за ощущения прохлады от нанесения на кожу холодных продуктов. Однако эффект не связан с лечебным воздействием сметаны или кефира, они не способны реально облегчить состояние», — цитирует Умнова NEWS.ru.

По его словам, наносить сметану или кефир на обожженную кожу при обгорании категорически не рекомендуется, так как они содержат лактобактерии, вырабатывающие молочную кислоту, способную усилить ожог. Эксперт подчеркнул, что молочная кислота и кефирный грибок могут вызвать бактериальную инфекцию, если кожа повреждена солнечными лучами.

«Жир, который содержится в продуктах, также может стать средой для роста патогенной флоры на повреждённом участке тела. Поэтому не стоит наносить на обожженную кожу и различные масла, лосьоны или кремы — они могут усугубить воспаление и замедлить процесс регенерации кожи», — рассказал врач.