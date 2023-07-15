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Общество

О собиравшем в XIX веке деньги на Кутузовский сквер «ревизоре» рассказал глава Пскова

16.07.2023 17:17|ПсковКомментариев: 0

Об истории появления в Пскове Кутузовского сквера рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Коммунальный, "Спартак", Калинина — ни одно из этих названий сада на пересечении улиц Некрасова и Ленина не прижилось. Сквер всегда называли Кутузовским, хотя к Кутузову он не имел никакого отношения. Сад был разбит в середине XIX века на пожертвования псковичей. Деньги сдавали "ревизору", представившемуся князем Голенищевым-Кутузовым. В честь него и появилось название. Через 35 лет выяснилось, что "князь" - залезший в долги корнет гусарского полка», - отметил Борис Елкин. 

В 1997 году к 250-летию знаменитого генерал-фельдмаршала был открыт бронзовый бюст Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову. И сквер на законных основаниях стал Кутузовским. 

 

 Когда-то здесь был ресторан и летняя сцена, каменная ограда с железной решеткой, проходили сельскохозяйственные выставки и спортивные соревнования. 

Теги: #сквер
Источник: Псковская Лента Новостей
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