Опубликован список участников «Битвы талантов» в Пскове

Список участников «Битвы талантов» в Пскове представили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
«После долгой и насыщенной работы жюри и организаторов оглашен список тех, кто выходит в гранд-финал и примет участие в "Битве талантов в День города 21 июля в Зеленом театре!» - отметили организаторы.
Список участников:
«Поздравляем финалистов! И желаем успехов и отличного выступления на гранд-финале 21 июля в Зеленом театре! Также хотим сказать спасибо всем, кто принял участие в кастингах, всем, кто показал свои таланты и доказал, что у таланта не может быть ограничений!» - рассказали организаторы.
Кастинги приходили в течении июня и июля в разных форматах, по итогам которых определили 14 супер-финалистов.