Общество

Опубликован список участников «Битвы талантов» в Пскове

Список участников «Битвы талантов» в Пскове представили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

«После долгой и насыщенной работы жюри и организаторов оглашен список тех, кто выходит в гранд-финал и примет участие в "Битве талантов в День города 21 июля в Зеленом театре!» - отметили организаторы.

Список участников:

Богдан Скородумов - гитара, вокал;

«...Хоть Отбавляй!» - танец;

студия «Карамелька» - вокал;

шоу «Баккара» - танец;

dance home Fresh - танец;

ансамбль «Мозаика» - танец;

Вадим Flowers - гитара, вокал;

Viki Sport - пилон, джампинг, кольцо;

Dance Family - танец;

арт-группа «Малина» - вокал;

Ирина Большакова - авторский показ;

«Акроденс» - акробатический танец;

Анастасия Тихомирова - вокал;

Александра Воронина - пилон.

«Поздравляем финалистов! И желаем успехов и отличного выступления на гранд-финале 21 июля в Зеленом театре! Также хотим сказать спасибо всем, кто принял участие в кастингах, всем, кто показал свои таланты и доказал, что у таланта не может быть ограничений!» - рассказали организаторы.

Кастинги приходили в течении июня и июля в разных форматах, по итогам которых определили 14 супер-финалистов.