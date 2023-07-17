Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:
- Теракт на Крымском мосту: первые подробности.
- Госдума запретила смену пола: насколько это решение актуально?
- Непрекращающийся поток: московские визитеры снова побывали в Псковской области.
- Застройщики отмечают, что ипотека в Псковской области цветет буйным цветом. Как тогда наш регион оказался в «ипотечном» рейтинге на 78 месте?
- А мы все празднуем: в регионе продолжается вереница всевозможных фестивалей.
- И, как всегда, в программе прозвучат политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.
Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.
Трансляция завершена.