Общество

Ливни с грозами и шквалистым ветром идут на Псковскую область

Ливни с грозами и шквалистым ветром ожидаются в Псковской области 18 июля. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Завтра мы прогнозируем переход от той теплой и даже жаркой погоды, которую мы ощущали последние два дня, к более холодной. 18 июля в отдельных районах области ожидаются грозы, ливни, шквалистые усиления ветра. Такая погода будет преимущественно в южных и восточных районах. Но кратковременные дожди должны пройти на большей части территории области», – отметила Тала Нещадимова.

Далее на неделе ожидается понижение температур: ночных в интервале от +5 до +10 градусов, дневных в интервале от +17 до +22. «Температуры будут зависеть от того, будет ли больше облачно или солнечно», – пояснила синоптик.

Ветер сохранит западное направление, он будет умеренным. Также в течение недели сохранится вероятность кратковременных дождей. Больше их будет на севере, западе и в центре области.