Общество

Кинолог дал рекомендации желающим завести щенка

Кинолог, президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев советует убрать из квартиры опасные предметы, прежде чем приводить щенка.

«Для этого пройдите по дому, уберите предметы, которые могут быть вредны для питомца или потенциально опасны: маленькие щенки любят все изучать, иногда они пробуют окружающие предметы на зуб. Обустройте уютное место собаке, приготовьте игрушки, корм, амуницию, а также уходовые средства и инструменты», — рассказал Голубев.

Он призвал россиян, которые заводят щенков, не злиться на питомцев за стремление грызть вещи — для щенков это один из способов понять окружающий мир и конкретный объект, сообщает РИА Новости.

Для нового обитателя квартиры также стоит подготовить жилое место — оно не должно находиться на проходе или сквозняке. При этом, если питомцу не понравится выбранное хозяином место, надо дать щенку возможность выбрать его самостоятельно.