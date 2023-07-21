Общество

Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск в 2024 году

Наиболее выгодные для россиян месяцы для отпуска в 2024 году, с точки зрения доходов, это июль, август и октябрь, в оставшиеся месяцы 2023 года выгоднее всего пойти в отпуск в августе, рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Для тех, кто планирует отпуск заранее, уже следует задуматься о том, в какой месяц отдыхать в 2024 году… Отпуск лучше планировать на июль или октябрь — в оба этих месяца будет 23 рабочих дня, а значит в доходах сотрудник не потеряет. В августе 22 рабочих дня, поэтому его также можно рассмотреть для отдыха, так как разница между отпускными и зарплатой будет минимальна», — пояснила она.

В 2024 году, по словам эксперта, лучше не планировать отпуск в январе, мае и июне, поскольку в эти месяцы минимальное количество трудовых дней. А значит, каждый рабочий день будет стоить дороже, чем в другие месяцы, пишет РИА Новости.

В оставшуюся половину 2023 года оптимальнее всего пойти отдыхать в августе. Дело в том, что рабочий день в восьмом месяце года будет стоить дешевле, а значит размер отпускных приблизится к зарплате. При этом не стоит идти в отпуск в октябре, ноябре и декабре, так как там будет меньше рабочих дней, чем в августе.

Эксперт объяснила, что понятие выгодного и невыгодного месяца для отдыха существует из-за того, что отпускные рассчитываются не так, как зарплата. «Для того, чтобы понять, сколько отпускных получит сотрудник, нужно разделить зарплату на 29,3 — это число принято для расчётов среднего количества дней в месяце. Далее полученную цифру нужно умножить на количество дней в месяце», — объяснила Санина.

«Если количество рабочих дней в месяце меньше обычного, значит размер отпускных будет отличаться от зарплаты в меньшую сторону, и работник потеряет в доходах некоторую сумму», — добавила она. Для увеличения размера отпускных эксперт рекомендует уходить на отдых не с понедельника, а с субботы, если работодатель не против. «Дело в том, что оплата выходных дней не подразумевается при расчёте зарплаты, а вот если работник в отпуске, то оплата за выходные полагается», — заключила эксперт.