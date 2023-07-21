Общество

Александр Борисов: Псков хранит тысячелетнюю историю подвигов

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов поздравил псковичей со 1120-летием первого летописного упоминания города и 79-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Псков хранит тысячелетнюю историю подвигов, открытий, достижений. История города неразрывно связана с судьбой нашей страны: Псков - щит земли Русской, издавна защищал границы, а также был форпостом на наших северо-западных рубежах», – рассказал Александр Борисов.

Не случайно Псков удостоен звания «Город воинской славы», подчёркивает он. В годы Великой Отечественной войны Псков был оккупирован одним из первых российских городов, а освобожден в числе последних.

«Кроме того, оккупационный режим был здесь наиболее тяжелым, поскольку город являлся ближайшим прифронтовым тылом и здесь постоянно находилась база захватчиков. Все годы оккупации не прекращалась героическая борьба партизан и подпольщиков. Мы чтим и помним доблестных героев фронта, будем стараться сохранять и передавать эту память молодому поколению. Благодарю всех, кто на протяжении долгого времени причастен к сохранению памяти о событиях и героях, чьи имена вписаны в летопись воинской славы Псковской земли», – добавил Александр Борисов.