Общество

Торжественный церемониал прошёл у Вечного огня в годовщину освобождения Пскова

В день 79-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков у Могилы Неизвестного Солдата прошёл торжественный ритуал возложения Гирлянды Славы и цветов. Отдать дань уважения освободителям Пскова и почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны пришли руководители региона, муниципалитета и 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии, представители органов местного самоуправления, территориальных управлений федеральных органов власти, общественных ветеранских и молодёжных объединений, жители и гости города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

После заупокойной литии по погибшим на поле боя участники мероприятия почтили минутой молчания память всех, кто отдал жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость Родины.

Ожесточенные бои продолжались с февраля по июль 1944 года. За время оккупации захватчики уничтожили практически все жилые дома, промышленные предприятия, мосты и дороги. Существенно пострадали памятники архитектуры. Псков понёс огромные человеческие потери – после освобождения в городе осталось всего 143 человека. Разрушения в городе были настолько велики, что еще 5 января 1945 года было принято постановление Совнаркома РСФСР «О мероприятиях по восстановлению хозяйства города Пскова и Псковской области». 1 ноября 1945 года Псков включили в число 15 старейших городов страны, подлежавших первоочередному восстановлению.

В декабре 2009 года указом президента РФ Пскову присвоено почётное звание «Город воинской славы». В соответствии с федеральным законодательством такой статус получают города, где прошли наиболее ожесточенные сражения Великой Отечественной войны, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость, храбрость и массовый героизм, оказавшее решающее влияние на исход военных действий.