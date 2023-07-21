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Общество

Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в Псковской области

24.07.2023 08:40|ПсковКомментариев: 0

Сильные дожди и ветер прогнозируются в Псковской, Кемеровской, Ленинградской областях, Татарстане, республиках Северного Кавказа и некоторых других регионах в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Неблагоприятная погода прогнозируется в Томской, Кемеровской областях - ливни, гроза, град, ветер до 20-22 метров в секунду. Аналогичная ситуация в Иркутской области. Неспокойная погода ожидается и в [шести] республиках Северного Кавказа - сильный дождь, ливень, гроза, ветер до 25 метров в секунду», - рассказал он.

По словам Вильфанда, в Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Карелии ожидаются ливни и грозы, в Татарстане - сильный дождь, гроза, град, ветер до 22 метров в секунду, в Ростовской области - сильный ливень, гроза, ветер до 25 метров в секунду, пишет ТАСС

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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