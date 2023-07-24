Общество

Почти 5 миллионов рублей планируют потратить на снос деревьев в Пскове

Работы по сносу тополей на территории города Пскова выполнят до 22 декабря. Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок, на эти цели планируют потратить почти 5 миллионов рублей.

Место выполнения работ ₋ город Псков:

вдоль Крестовского шоссе, от железнодорожного переезда в направлении к Ленинградскому шоссе, по обе стороны;

в районе дома № 12 по улице Пригородной, Крестовское шоссе.

Складирование, сжигание порубочных остатков на месте производства работ не допускается, как и захламление смежных участков, складирование порубочных остатков на тротуарах, дороге. Работы по сносу выполняются по заявкам заказчика и согласно актам обследования зеленых насаждений при администрации города Пскова.

Все работы необходимо производить в строгом соответствии с проектной документацией.

Подрядчика определят 31 июля.

Работ по сносу тополей заказало управление городского хозяйства администрации города Пскова. Начальная цена контракта - 4 миллиона 999 тысяч 975 рублей. Источник финансирования – бюджет города Пскова.

Напомним, ранее тополь упал на автомобили на Октябрьском проспекте в Пскове.