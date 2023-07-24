Общество

Княгиню Ольгу предложили сделать покровительницей беспилотных войск

Генеральный директор канала «Спас», ведущий канала Россия-1 Борис Корчевников предложил сделать равноапостольную княгиню Ольгу покровительницей беспилотных войск.

«Сегодня День княгини Ольги, которая, когда создадут какие-нибудь беспилотные войска, обязательно станет их покровительницей. Потому что первые дроны со сбросом описала ещё "Повесть временных лет", рассказав, как Ольга мстила древлянам за её убитого мужа Игоря и отправила на столицу древлян Искоростень (город, кстати, есть и теперь) птиц с горящим трутом, привязанным к их лапкам. Город сгорел», – отметил Борис Корчевников.

Он добавил, что княгиня Ольга многое сделала как для становления русского государства, так и для православной церкви.

Напомним, день памяти святой равноапостольной княгини Ольги православные россияне отмечают 24 июля.