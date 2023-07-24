Общество

Почти 2 миллиона писем отправили жители Псковской области с начала года

Жители Псковской области отправили около 2 миллионов писем, посылок и бандеролей в первом полугодии 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Почты России».

Самая популярная услуга на почте — отправка письменной корреспонденции. С начала 2023 года жители Псковской области отправили около 1,8 миллиона писем. Половина из них — заказная и ценная корреспонденция.

Далее по популярности идут посылки. В 2023 году жители области отправили более 80 000 посылок, четверть из которых отправители оформили заранее с помощью онлайн сервисов — предоформленная и предоплаченная посылка.

Замыкает тройку лидеров бандероли — почтовые отправления с бумажной продукцией и печатными изданиями, крупные и тяжёлые письма. С начала года сотрудники почты в Псковской области приняли более 48 000 таких отправлений.

Большим спросом также пользуются экспресс-отправления EMS. В среднем за сутки через центр проходит более 19 000 почтовых отправлений.