Общество

Какой будет погода в Псковской области до конца июля, рассказала синоптик

Какой будет погода в Псковской области до конца июля, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Завтра на всей территории области мы ожидаем хороший уверенный дождик. Затем характер погоды поменяется, до конца недели мы ожидаем небольшие кратковременные дожди. При этом температура достаточно комфортная: от 18 до 23 градусов и от 19 до 24 градусов», – сказала Тала Нещадимова.

К концу месяца, продолжила синоптик, погода будет улучшаться. «В самые последние дни месяца будет еще теплее: от 20 до 25 градусов и от 22 до 27 градусов тепла, преимущественно без осадков» – заметила специалист.

Тала Нещадимова добавила, что по предварительному прогнозу август ожидается комфортным и теплым.