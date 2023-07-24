Общество

Свыше 400 псковских семей направили маткапитал на обучение детей с начала года

За первую половину 2023 года 463 семьи в регионе оплатили образование детей средствами материнского капитала. На эти цели отделение Социального фонда по Псковской области перечислило 19,6 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения.

Материнский капитал – это действующая в России мера поддержки семей с детьми. В 2023 году при рождении первенца родители получают 587 тысяч рублей, за второго ребенка – 775,6 тысяч. Если сертификат уже был оформлен на первого ребенка, при рождении второго дополнительно положено 188,7 тысяч рублей.

Средствами семейного капитала можно оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях – от детского сада до университета, курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. Главное условие, чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность.

Кроме того, маткапитал разрешается использовать на обучение у частных преподавателей и присмотр у няни, работающей в качестве индивидуального предпринимателя. В таких случаях также обязательно наличие лицензии на оказание образовательных услуг. Помимо этого, маткапитал позволяет оплатить жилое помещение и коммунальные услуги в общежитии, предоставленном на время обучения.

Средства господдержки можно направить на образование как родных, так и усыновленных детей. Главное, чтобы ребенок был не старше 25 лет, а учебное заведение находилось в России и имело лицензию.

Чтобы воспользоваться маткапиталом, нужно подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу ОСФР по Псковской области.