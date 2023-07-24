Общество

Неделю приемов граждан по вопросам образования организуют в Пскове

Тематическая Неделя приемов граждан по вопросам образования состоится на площадке региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Пскове (улица Гоголя, 9) и местных общественных приемных «Единой России» с 31 июля по 4 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

31 июля с 14.00 до 17.00 прием проведет депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

1 августа с 10.00 до 13.00 прием проведет вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель партийного проекта «Новая школа» Армен Мнацаканян; с 14.00 до 17.00 на вопросы жителей ответит депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева.

2 августа с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов; с 14.00 до 17.00 - депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова; с 15.00 до 17.00 прием проведет депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев.

3 августа с 14.00 до 17.00 прием проведет депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

4 августа с 10.00 до 13.00 прием проведет уполномоченный представитель по правам ребенка в Псковской области.

«Напомним, одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также Народной программы партии являются вопросы образования. В Псковской области строятся новые школы, детские сады, стадионы и игровые площадки, создаются условия для всестороннего развития молодежи. Предусмотрены меры социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Успешная реализация всех этих и многих других мер невозможна без обратной связи с населением», - отметили в пресс-службе.

Задать вопросы и записаться на прием можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: (8112) 66-25-12.