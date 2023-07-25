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Общество

Работающие псковичи лишь на половину довольны своей профессией - опрос

25.07.2023 08:45|ПсковКомментариев: 0

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга выяснила, насколько жители региона довольны своей текущей профессией, а также какие отрасли считают наиболее и наименее престижными для себя.

В среднем, опрошенные местные жители оценивают удовлетворенность своей текущей профессией на 3,3 балла из 5, где «1» — абсолютно не довольны, «5» — полностью довольны. За три года отношение людей к их профессиям стало чуть лучше. Данные 2020 года показывают, что респонденты оценивали свою удовлетворенность на 3 балла.

При этом, по данным hh.ru, самое позитивное восприятие своей специальности на данный момент зафиксировано среди работников сферы закупок, топ-менеджмента, а также преподавателей и представителей научной сферы (по 3,7 баллов из 5). Самый низкий показатель удовлетворенности профессией оказался у работников розничной торговли – лишь 2,8 баллов.

По сравнению с показателями 2020 года наибольшее снижение уровня профессиональной удовлетворенности сейчас наблюдается у в области управления персоналом и тренингов упал уровень довольства своей работой с 4,1 до 3,4 баллов в период с 2020 по 2023 год. Также стали больше разочарованы в своей профессии за последние годы представители строители (с 3,9 до 3,5 баллов за 3 года) и работники общепита, а также гостиничной сферы (с 3,6 в 2020 до 3,1 в 2023).

Также местные жители составили рейтинг самых престижных профессий и отраслей. В 2023 году ИТ-отрасль обогнала сферу добычи нефти и газа по уровню престижности в глазах жителей Псковской области. Так, 49% опрошенных определили сферу информационных технологий и телекома как самую престижную и перспективную для работы и карьеры. Сфера нефти и газа, которая ранее всегда занимала лидирующие позиции оказалась на втором месте (42%). На третьем месте у местных жителей – работа в госсекторе, её считают престижной сразу 25% респондентов. На четвёртом месте по престижности у местных респондентов оказались сразу две отрасли: финансовый сектор и строительная отрасль – их выбрали по 25% опрошенных.

Работу в медицине и фармацевтике указали как престижную лишь 15%, сферу искусства и культуры назвали престижными для карьеры 12%.

В силу специфики региона сразу 11% местных жителей выбрали как престижную сельскохозяйственную отрасль. Для сравнения по России данный сектор рынка выбирали лишь 4% россиян.

С другой стороны, местные жители составили и антирейтинг отраслей по уровню престижности. По субъективному мнению, наименее престижной сейчас является работа в ЖКХ-сфере (49% респондентов). На втором месте антирейтинга оказалась розничная торговля – 28% голосов и работа в образовательных учреждениях (247). На третьем – ресторанно-гостиничный бизнес (25%).

Теги: #опрос #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 22 человека
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