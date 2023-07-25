Общество

Врач рассказала, можно ли пить кофе и чай с молоком

Чай или кофе с молоком пить можно, однако следует ограничиться одной-двумя чашками в день. Это объясняется тем, что молоко теряет свои полезные свойства при взаимодействии с этими напитками, а также увеличивает их жирность. Об этом рассказала, врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Молоко и молочные продукты ― доступный источник кальция, витамина D и белка, которые необходимы для поддержания здоровья и нормального функционирования сердца, мышц и костей. Кальций поддерживает плотность костей и защищает от остеопороза. В сочетании с кофе или чаем полезные свойства отчасти теряются. Дело в том, что в этих напитках содержатся танины, которые связывают белок молока казеин, в результате этого кальций из молочных продуктов всасывается хуже. Кроме того, когда кофеин вступает в реакцию с казеином, образуется плотная и липкая субстанция, которая тяжело усваивается организмом», — объяснила Филева.

Чтобы организм получал максимальную пользу от кофе и чая, лучше не добавлять молоко в них постоянно, пишет «Газета.Ru»

«Добавление молока в эти напитки мешает полезным антиоксидантам и полифенолам проявить себя в полной мере, поэтому лучше не выпивать более 1–2 чашек чая и кофе с молоком в день. Кроме того, калорийность одного американо или чашки зеленого чая без сахара не более 2 ккал, а если добавить в них молоко, в состав которого входит немало жиров, питательность напитка резко увеличится, в среднем до 40 ккал. При этом жиры в молочных продуктах насыщенные. Их избыток негативно влияет на здоровье и может повышать уровень «плохого» холестерина в крови. Поэтому в кофе или чай лучше добавлять молоко с пониженным содержанием жира ― так можно контролировать свой вес и снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний», — предупреждает врач.

Добавлять в кофе и чай молоко или нет — вопрос вкуса, только если у человека нет непереносимости молочного. Пить такие напитки не вредно, но лучше чередовать их употребление с молоком и без, резюмировала Филева.