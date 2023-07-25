Общество

Осужденным в псковской колонии провелизанятие по песочной терапии

Сотрудник психологической лаборатории Виктория Воржева провела психокоррекционное занятие, направленное на стабилизацию позитивного эмоционального состояния и межличностного взаимодействия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Занятия проводили с осужденными, отбывающими наказание в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области. Главной целью мероприятия является развитие доверия друг к другу, психологическое сплочение, повышение навыков переключения внимания, а также тренировка слуховой и зрительной памяти.

В ходе проведения занятия был использован арт-метод – метод работы психолога с использованием метафорических ассоциативных карт, а также метод песочной терапии с применением кинетического песка. По словам Виктории Воржевой, оба метода способствуют повышению самооценки человека, способности осознавать свои эмоции и чувства, что облегчает восстановление личностных ресурсов и помогает в преодолении трудных жизненных ситуаций.