Общество

Скидки на посещение ресторана «Победа» дают членам профсоюза в Пскове

Бонусная программа для членов профсоюза действует в кино-развлекательном центре «Волшебный город» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Бонусная программа позволяет получить скидку 20% на услуги «Волшебного города» - посещение ресторана-клуба «Победа», детского игрового центра, клуба виртуальной реальности и бара кинотеатра «Смена».

Получить сертификат на скидку можно уже сейчас в областных отраслевых организациях профсоюзов.

Вопросы по условиям предоставления скидки можно задать по телефону: (8112) 20-18-16.