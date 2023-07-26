Общество

Росгвардейцы провели захват «вооружённых преступников» в Псковской области

В рамках проведения комплексных занятий сотрудники СОБР «Гепард» и ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области повышали профессиональные навыки и умения в полевых условиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе специальной операции по обезвреживанию «вооружённых преступников» в условиях лесистой местности спецназовцы отработали навыки взаимодействия штурмовых групп, способы скрытого передвижения на местности, оборудование позиций для ведения огня.

С личным составом отрядов провели занятия по тактико-специальной, инженерной, топографической и медицинской подготовке.

По оценке руководства, сотрудники спецподразделений с поставленными задачами успешно справились.