Общество

Рособрнадзор объявил предостережение ПсковГУ

По результатам мониторинга доступной среды для инвалидов ПсковГУ объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Всего ведомство объявило семи вузам предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

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Рособрнадзор завершил надзорные мероприятия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в отношении ещё девяти образовательных организаций.

В ходе мониторинга безопасности проводится сбор и анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Рособрнадзора, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, а также данных, содержащихся в государственных информационных системах. Мониторинг безопасности проводился без взаимодействия с контролируемым лицом.