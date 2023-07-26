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Общество

На железных дорогах России могут начать опознавать пассажиров по лицам

27.07.2023 07:57|ПсковКомментариев: 0

«РЖД», Минцифры и Минтранс планируют в начале 2024 года провести эксперимент, который позволит пассажирам поездов дальнего следования подтверждать свою личность при помощи биометрии вместо проверки паспортов. Поставщики систем распознавания лиц отмечают, что для реализации проекта потребуется парк планшетов. Однако эксперты отмечают, что он потребует решения более сложных проблем, в том числе создания для проверки «чистой зоны», куда не будут допускать провожающих.

По словам источника «Коммерсанта», близкого к правительству, Минтранс, ОАО РЖД и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования. Текущая версия «дорожной карты» проекта предполагает, что проект начнется в первом квартале 2024 года.

В ЦБТ подтвердили, что «прорабатывается возможность применять ГИС ЕБС для подтверждения личности при посадке на поезд».

Там уточнили, что «использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности, а существующие способы оказания услуг должны быть сохранены». В «РЖД» сказали, что «вопрос использования биометрических сервисов пока изучается».

В Минцифры отметили, что внедрение биометрии позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд, «а также повысит удобство и скорость идентификации пассажиров без предъявления паспорта». В Минтрансе на запрос не ответили.

В июне вступил в силу закон «О единой биометрической системе (ЕБС)», который регулирует процедуру использования биометрии граждан — слепков лиц и голосов. Компании, собирающие биометрию в свои системы, должны передать данные в ЕБС, оператором которой выступает ЦБТ. В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что «порядка 70 млн граждан сдали биометрию».

Гендиректор и владелец OVISION (разрабатывает системы распознавания лиц) Михаил Козлов полагает, что для реализации проекта потребуется оснастить вагоны поездов планшетами с камерами, имеющими «достаточные характеристики для распознавания лиц» и специализированный софт. «Розничная стоимость такого устройства может составить около 100 тыс. рублей.. Но в случае реализации крупных проектов, предполагающих оснащение большого числа вагонов, цена может быть снижена вдвое»,— говорит он, добавляя, что в стоимость входят также монтаж и эксплуатация техники.

Господин Козлов уточнил, что другой сценарий, при котором может быть реализован проект,— это использование проводниками терминалов, которыми они уже оснащены, но только если встроенная камера обладает необходимым разрешением. Гендиректор Mad Brains Олег Чебулаев говорит, что распознавание лиц с помощью уже имеющихся терминалов вполне возможно: «Устройствам будет достаточно иметь камеру в 3 мегапикселя».

К 2025 году биометрическое распознавание, в том числе по лицу, можно будет использовать в России «практически на всех видах транспорта», полагает гендиректор NtechLab Сергей Сучков.

Он добавляет, что с технологической точки зрения биометрический контроль пассажиров можно реализовать при помощи любого мобильного устройства с камерой, которое подключается к интернету или внутренней сети организации, занимающейся перевозками.

Однако источник, знакомый с ходом переговоров по железнодорожному проекту, говорит, что внедрение ЕБС на вокзалах требует решения массы «сложных вопросов». Так, например, на сети «РЖД» есть отдаленные станции, где слабое покрытие интернета: «Также есть проблема провожающих граждан, которые традиционно заходят на вокзалы и в вагоны, а следовательно, необходимо создание некой "чистой зоны", куда будут допущены только пассажиры, что проблематично». Наконец, отмечает собеседник, внедрение системы потребует внесения поправок к закону о транспортной безопасности.

Теги: #железная дорога #поезд #биометрия
Источник: Псковская Лента Новостей
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