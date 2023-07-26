Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня речь пойдет о большой разнице в возрасте.

Статистика указывает на то, что среди официально зарегистрированных браков 8% приходится на нестандартные, то есть с большой разницей в возрасте. Сегодня ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова попробуют разобраться, что движет людьми, когда они вступают в подобные отношения: любовь или материальная выгода, и постараются раскрыть тему на примере своей гостьи, псковички Дарьи Виноградовой.

Как супругам справляться со своими различиями, учитывая большую разницу в возрасте? Бывают ли в наше время общественные предрассудки относительно таких пар и как на них реагировать? Какие лайфхаки следует усвоить парам с большой разницей в возрасте, чтобы мирно и счастливо сосуществовать?

Об этом и многом другом — в эфире. Внимание! В рамках программы состоится розыгрыш приза для радиослушателей. Условия розыгрыша - в сегодняшнем выпуске «Семейных ценностей».