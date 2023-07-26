Общество

Совфед одобрил закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке, до 400 тысяч рублей за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет.

Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 10 до 30 тысяч рублей (сейчас до трех тысяч рублей).

За непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение граждан о вызове по повестке, будет предусматриваться штраф для должностных лиц от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 350 тысяч до 400 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Также предполагается дополнить КоАП статьей «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». По ней неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия организации оповещения и явки влечет наложение штрафов: на должностных лиц – до 80 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 тысяч рублей. Дела данной категории будут рассматривать военные комиссариаты.

Также с 3 до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 5 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.