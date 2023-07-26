Общество

Достигших 27-летия в этом году россиян не коснется закон о повышении призывного возраста

Россияне, которым исполнится 27 лет в этом году, не будут подлежать призыву на срочную военную службу по новому закону, увеличивающему возраст призыва до 30 лет, директиву для военкоматов Генштаб ВС РФ направит в ближайшее время, сообщил статс-секретарь-замминистра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации.

Сегодня сенаторы одобрили закон, который устанавливает призывной возраст в России с 18 до 30 лет. Он должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет, пишет РИА Новости.

Панков пояснил, что все лица, кто будет зачислен в запас по 31 декабря 2023 года в связи с достижением предельного возраста призыва на срочную военную службу в 27 лет, не будут подлежать призыву с 1 января 2024 года. «Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, не будут подлежать призыву», - сказал он.

Сенаторы акцентировали внимание, чтобы данная информация была своевременно и точно доведена до военных комиссариатов. «Генштаб соответствующую директиву подготовит в самые сжатые сроки», - подчеркнул Панков.