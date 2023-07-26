Общество

Псковички подготовили видео-визитки для участия в конкурсе «Миссис Россия»

Представительницы Псковской области — гран-при «Миссис Великие Луки 2021» Юлия Жукевич и «Миссис Псков 2022» Кристина Гончарова — уже собрали чемоданы и готовы отправиться на открытие всероссийского конкурса «Миссис Россия», которое состоится 31 июля в «Орион Холле» Москвы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы регионального конкурса.

Видео здесь и далее: организаторы регионального конкурса

«При подготовке к финалу финалисткам "Миссис России", в том числе Кристине и Юлии, были выданы домашние задания, одно из них было подготовить клип-визитку в формате "Дива". Стоит отметить, что в рамках финала будет проходит отдельный конкурс клипов участниц-финалисток», - рассказали организаторы.

Организаторы конкурса напомнили, что фестиваль конкурса красоты «Миссис Россия 2023» будет проходить с 31 июля по 6 августа. Мероприятие является ежегодным и состоится уже в 23-й раз.

Бессменным организатором выступает фонд «Планета женщин». Президент конкурса - Алла Маркина. Финал «Миссис Россия 2023» пройдет 6 августа в концертном зале «Орион Холл».