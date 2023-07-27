Общество

Щеглов за завтраком удалось заснять сотруднику музея-заповедника «Михайловское»

Щеглов, которые лакомятся семенами одуванчика на Поэтической поляне, а потом чистят носы на ветке сосны в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», удалось запечатлеть ведущему научному сотруднику музейных фондов Елене Ступиной. Видео, в котором хорошо слышны и птичьи голоса, и шум святогорского ветра, сотрудники информационной службы учреждения разместили в официальном сообществе Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Щеглы — очень подвижные и, главное, осторожные птицы, поэтому «подловить» этих птиц проще, когда они заняты едой, — комментирует Елена Ступина. И рассказывает, что многие кадры для полутораминутного ролика ей удалось сделать ранним утром, когда людей вокруг почти нет и птицы не так насторожены: «Тот фрагмент видео, где щегол расклёвывает семена козлобородника, а фоном слышен шум машин, снят на старой площади посёлка, около Святогорского монастыря, в 6 утра. А носы на сосновой ветке в Михайловском щеглы чистят в 7 утра…»

Напомним, что насельников мемориальных усадеб Пушкинского заповедника и их окрестностей — как животных-птиц, так и растения — пушкиногорские музейщики считают одной из самых ценных «коллекций», хотя ни щеглы, ни одуванчик с козлобородником в фондовых документах, конечно, не значатся. Таких же птиц, те же цветы и деревья видел и Пушкин, приезжавший сюда то в ссылку, а потом по доброй воле, из сердечной привязанности. Об этом всегда напоминают своим слушателям экскурсоводы, сопровождая гостей в прогулках по старинным усадебным паркам или просто акцентируя их внимания на том или ином виде, открывающемся из окна.

«Михайловское», —всегда подчёркивают в музее, не случайно имеет статус не только историко-литературного, но ещё и природно-ландшафтного музея-заповедника: здешние флора и фауна чрезвычайно разнообразны. Так, например, в своей книге «Животный мир Пушкинского заповедника» («Михайловская пушкиниана», выпуск 55, Псков, 2012) псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов пишет, что на территории «Михайловского» обитает как минимум 131 вид птиц, в том числе — 12 редких, а также 17 видов млекопитающих, шесть видов земноводных, пять видов пресмыкающихся. Эти данные Всеволод Курбатов приводит со ссылкой на визуальные наблюдения и на «…результаты научно-исследовательского отчёта инвентаризации фауны позвоночных животных, проведённого кафедрой зоологии и экологии животных Псковского Государственного педагогического университета имени С. М. Кирова» (сейчас — Псковский государственный университет) в период с 2007 по 2010 год.